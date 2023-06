Genova – Grave incidente stradale, la notte scorsa, in corso Sardegna, all’altezza di via Varese. Un’auto e una moto si sono scontrate in circostanze ancora da accertare e ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato sbalzato dalla moto finendo rovinosamente a terra.

Soccorso dal 118 e dalla Croce Bianca Genovese, il centauro è stato stabilizzato e poi trasferito in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino.

La strada è rimasta chiusa per circa un’ora, in direzione monte, per consentire le operazioni di soccorso e di bonifica.

In corso gli accertamenti della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.