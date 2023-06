Residua instabilità sulla Liguria a causa delle correnti d’aria fresca e umida che continuano a scorrere sul Mediterraneo centro-occidentale ma sono in arrivo condizioni anticicloniche che porteranno ad un sensibile miglioramento delle condizioni meteo anche e soprattutto nei prossimi giorni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 15 giugno 2023

Sereno o poco nuvoloso al mattino per il passaggio di innocue nubi alte.

Temporali pomeridiani relegati ai rilievi dell’imperiese, con locali sconfinamenti lungo la costa.

Sereno ovunque in serata

Venti moderati da nord. A regime di brezza dal pomeriggio

Mare generalmente poco mosso.

Temperature in deciso aumento nei valori massimi

Costa: min 18/20°C, max 26/28°C

Interno: min: +11/16°C , max 23/26°C