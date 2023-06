Genova – Anche l’Istat certifica con i dati la sensazione di “aumento dei prezzi” e di perdita di potere di acquisto avvertita dai genovesi e conferma che, tra le città con più di 150mila abitanti è quella che fa registrare il tasso di inflazione più alto: + 9,5%

Seguono, ma con quasi un punto percentuale di meno, Messina e Firenze con il +8,4 e fanalino di coda (in questo caso una buona notizia) ci sono Potenza (+5%), Catanzaro (+6%) e Reggio Emilia +6,1%).

Un dato che certifica, però, quello che le persone hanno accertato andando a fare la spesa con prezzi in aumento, specie per il settore alimentare, mentre gli stipendi restano al palo e si confermano tra i più bassi nell’area dei paesi UE.