Finale Ligure (Savona) – Potrebbe scattare già nelle prossime ore l’accusa di omicidio stradale per il tassista che ieri ha travolto e ucciso un pensionato di 87 anni che attraversava sulle strisce pedonali. In corso le verifiche della polizia locale ed una volta acquisiti tutti gli elementi la Procura di Savona dovrebbe aprire il fascicolo di indagine e indagare il tassista.

Un incidente che ha suscitato grande clamore poiché l’investimento mortale è avvenuto in pieno giorno e sulle strisce pedonali.

A travolgere il turista, un anziano residente in Piemonte che trascorreva le ferie in Liguria, un conducente “attempato”, un tassista “storico” per la cittadina del ponente ligure che certamente ha superato l’età pensionabile. L’uomo si trova ricoverato in stato di choc all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

La velocità difficilmente poteva essere eccessiva visto che il tratto di Aurelia dove è avvenuto l’incidente era intasata dal traffico.

Sarà l’indagine della magistratura ad accertare come si siano svolti i fatti.