Fivizzano – Si chiamava Alessandro Simonelli ed aveva 20 anni il motociclista morto ieri sera sulla statale del passo del Cerreto in un terribile incidete stradale avvenuto poco fuori il centro abitato di Fivizzano, nella provincia di Massa Carrara.

Dalle prime ricostruzioni sembra che il giovane abbia perso il controllo del mezzo mentre affrontava una curva e che sia finito contro il guard rail con un impatto molto violento che ne ha provocato il decesso.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso ma per il giovane non c’era ormai più nulla da fare ed è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale dopo il trasporto in elicottero.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità di terzi nell’incidente.

Al momento però, non risulterebbero coinvolti altri veicoli.