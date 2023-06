Genova – Una decina di moto e scooter parcheggiati all’interno dei Parchi di Nervi, a poca distanza dalla Galleria d’Arte Moderna. La scena non è sfuggita ai tanti turisti e ai residenti in cerca di refrigerio che ieri mattina hanno passeggiato tra gli alberi del parco restando letteralmente allibiti alla vista del parcheggio improvvisato. Moto e scooter avevano violato gli spazi del Parco come se si trattasse di un comune parcheggio.

In molti, sui social, si sono chiesti chi abbia autorizzato un tale scempio ma le risposte tardano ad arrivare.

C’è chi sostiene che si tratti di una comitiva di ragazzi diretti al mare ma l’assenza di multe anche dopo alcune ore lascia supporre che il parcheggio fosse in qualche modo organizzato (o che le sanzioni arriveranno direttamente a domicilio) ma in molti si domandano dove siano finiti i carri attrezzi e il servizio di “rimozione”. Posteggiare all’interno dei Parchi, in assenza di permesso, non costituisce solo una violazione del codice della strada e merita che il mezzo venga portato via.