La Spezia – Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte di un ufficiale di 31 anni della Marina Militare deceduto questa mattina, durante un corso di specializzazione in immersioni subacquee.

L’uomo si trovava nella zona del Varignano, l’edificio militare che ospita la base della Marina del Teseo Tesei e il Raggruppamento Subacquei Incursori.

Non è ancora chiara la dinamica di quanto avvenuto e sarà certamente aperta un’indagine per accertare come si siano svolti i fatti e se vi siano delle responsabilità.

Il sub si è sentito male durante l’immersione ed è stato recuperato ma le sue condizioni erano disperate ed è morto.