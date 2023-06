Genova – Un forte temporale, con precipitazioni molto intense viene segnalato in questi minuti sulla città ed in particolare in Valbisagno.

Al momento non si segnalano particolari criticità ma le strade sono piene di grosse pozze d’acqua e le scalinate trasformate in “cascate”

Si raccomanda la massima prudenza alla guida.

Lo stato di allerta Gialla per temporali prosegue sino alle 21 salvo modifiche