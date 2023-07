Genova – Lo hanno visto entrare in acqua nonostante le temperature non esattamente estive e si è sentito male dopo poche bracciate. Un ragazzo di 26 anni ha rischiato di annegare nello specchio di mare davanti alla spiaggia di Boccadasse.

Fortunatamente alcuni giovani hanno dato l’allarme e un bagnante si è lanciato al salvataggio trascinando il ragazzo, ormai privo di sensi, sulla spiaggia dove sono subito iniziate le pratiche di rianimazione.

All’arrivo dell’ambulanza del 118 il ragazzo era ancora svenuto ed è stato intubato e trasferito alla massima velocità al pronto soccorso dell’ospedale San Martino dove i medici hanno riscontrato un principio di annegamento.

Il ragazzo resta ricoverato in codice rosso mentre si indaga per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Un altro giovane si era sentito male a Boccadasse solo alcuni giorni fa.