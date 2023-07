Genova – Grave incidente questo pomeriggio, poco dopo le 17, sull’autostrada A12 Genova – Livorno nel tratto tra Recco e Genova Nervi. Per cause ancora da accertare un motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente a terra all’intero di una galleria in direzione Genova.

Subito si è bloccato il traffico e gli automobilisti sono intervenuti per soccorrere il ferito che poi è stato medicato dal personale della Croce Verde di Recco e del 118.

Il centauro è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale San Martino

In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che ha inevitabilmente causato code in direzione del capoluogo ligure.