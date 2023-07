Genova – Sono iniziati ieri e proseguiranno per almeno due mesi i lavori per il rinnovo dei binari della Metropolitana genovese. Un intervento per garantire la sicurezza dei passeggeri ma che sta scatenando proteste specie sui social.

Il fermo di un importante mezzo di trasporto cittadino causerà ovviamente dei disagi e il servizio di navetta istituito, seppur apprezzato, non può viaggiare con le velocità che erano invece peculiarità della Metropolitana, specialmente nel tratto che da Dinegro arriva a Brin, a Certosa.

E’ questo quello più “delicato” per l’utenza perché consente di bypassare una zona di grande traffico e di “tagliare” una larga fetta della città.