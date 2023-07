Genova – Tre auto ed un camper distrutti dal fuoco. E il bilancio del rogo divampato nella notte sotto il ponte di Sturla, nell’omonimo quartiere del levante genovese. Intorno alle 3 alcuni residenti di piazza Cadevilla hanno sentito un forte odore di bruciato e si sono affacciati alle finestre scoprendo il rogo che stava distruggendo i mezzi ed hanno allertato vigili del fuoco e le forze dell’ordine chiamando il 112.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso e diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per domare l’incendio che probabilmente si è propagato da un veicolo all’altro in una catena che avrebbe potuto avere ben altre conseguenze.

Chiuse al traffico via Sclopis e piazza Cadevilla e bonifica in corso per accertare le cause del rogo che potrebbero essere dolose.

In zona è da tempo nota una “guerra” per i posti auto spesso usati per abbandonare auto e per parcheggiare per mesi veicoli incidentati.