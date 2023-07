Genova – In occasione della manifestazione “Marassi sotto le stelle”, venerdì 7 luglio, dalle ore 16.00 alle ore 00.00 (o fino al termine dell’evento), le linee 37, 48, 680, 683 modificano il percorso come di seguito indicato.

Linea 37

Direzione centro: i bus, giunti in piazza Guicciardini, transitano per passo Centurione Bracelli, via Fereggiano, corso Sardegna, dove riprendono regolare percorso.

Direzione Marassi: i bus, giunti in corso Sardegna, transitano per via Fereggiano, viale Centurione Bracelli, passo Centurione Bracelli, piazza Guicciardini, dove riprendono regolare percorso.

Linee 48, 680

Direzione centro: i bus, giunti al termine di lungo Bisagno d’Istria, transitano per via Mandoli, piazzale Marassi, via del Piano, piazza Carloforte, corso Galliera, piazza Giusti, via Giacometti, dove riprendono regolare percorso.

Direzione Valbisagno: i bus, giunti in corso Sardegna, transitano per via Bonifacio, piazza Carloforte, via del Piano, piazzale Marassi, via Mandoli, lungo Bisagno d’Istria, dove riprendono regolare percorso.

Linea 683

Direzione centro: percorso regolare.

Direzione Marassi: i bus, giunti in corso Sardegna, transitano per via Fereggiano, viale Centurione Bracelli, passo Centurione Bracelli e piazza Guicciardini, dove riprendono regolare percorso