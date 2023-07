Nuovi controlli della qualità delle acque del mare Ligure e nuovi problemi nella zona di Boccadasse a Genova, a Lerici in zona Colombo e a Bordighera presso la zona del Depuratore e della foce del Torrente Borghetto.

Questa la comunicazione di Arpal che esegue le verifiche:

Le analisi del laboratorio Arpal sul campione routinario prelevato nel punto Boccadasse, a Genova, hanno dato esito negativo: dunque, non conformità e, entro 72 ore dal campione con esito sfavorevole, condizioni meteomarine permettendo, nuovo campione, definito “suppletivo”, per verificare l’inquinamento di breve durata, o viceversa confermare la non conformità accertata.

Sono due le non conformità accertate, al momento, nei 382 punti in cui è suddivisa la costa ligure per la stagione balneare 2023: l’altro è a Lerici, nel punto denominato Colombo. A Bordighera, invece, ci sono due divieti preventivi, nei punti Depuratore e Foce Torrente Borghetto.

Anche nel fine settimana (così come nei festivi infrasettimanali) è possibile consultare gli aggiornamenti in tempo reale nelle pagine dell’area tematica mare-sezione balneazione.