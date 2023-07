Genova – Lavori febbrili sull’autostrada A12 Genova – Livorno, all’interno della galleria di monte Giugo dove si è sviluppato l’incendio che ha distrutto un pullman e intossicato 37 persone. La seconda corsia in direzione Genova riaprirà domattina alle 6, in tempo per far fronte all’emergenza del rientro dalle gite fuoriporta e dalle prima vacanze estive.

Uno slittamento dei tempi previsti che verrà recuperato dal lavoro senza sosta di tecnici ed ingegneri al lavoro da diversi giorni senza alcun riposo.

“Regione Liguria – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – è in costante contatto con Aspi per verificare lo stato dei lavori per la riapertura, prevista per domani, della seconda corsia nella galleria Monte Giugo in A12 verso Genova. Gli interventi di ripristino, grazie all’impegno degli oltre 100 tecnici e operai che hanno lavorato anche in queste notti, stanno procedendo celermente e Aspi sta facendo ogni sforzo per riaprire la seconda corsia già domani mattina alle 6. Da mezzanotte alle 6 si lavorerà in chiusura del tratto”.

Gli interventi hanno riguardato la pulizia della carreggiata autostradale, la rimozione degli impianti di galleria danneggiati, il disgaggio delle porzioni di calcestruzzo del rivestimento nella zona dove si è fermato il mezzo incendiato, la posa di reti in acciaio inox per oltre 500 metri quadri su un tratto di 60 metri di galleria, il lavaggio della volta, il ripristino della pavimentazione stradale e della segnaletica orizzontale e il ripristino in provvisorio degli impianti di galleria.