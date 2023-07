Genova – Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 14:30, un detenuto del carcere di Marassi ha appiccato un incendio all’interno della sua cella, dando fuoco alle lenzuola e al materasso e venendo messo in salvo dagli agenti della polizia penitenziaria, i quali sono riusciti a domare le fiamme grazie all’utilizzo di un idrante.

Il detenuto non è nuovo a fatti di questo tipo. In passato aveva già dato fuoco alla propria cella e, durante un processo a Torino, aveva in parte distrutto l’aula del Tribunale.

A denunciare il fatto il sindacato Uil della polizia penitenziaria.