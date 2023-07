Genova – Questi i cantieri e gli interventi programmati in città, la viabilità alternativa e i lavori in corso dal 17 al 24 luglio

Per l’esecuzione di lavori di riassetto del sistema di accesso allee aree operative del bacino portuale di Voltri Pra’ fino al 24 novembre nei segmenti stradali in elenco sono stabiliti:

via alle Sorgenti Sulfuree

tratto tra via Pra’ e via Romana di Pra’

1. limite max di velocità di 30 km/h

tratto tra via Pra’ e imbocco della rampa in entrata che adduce al casello autostradale di Ge Pra’

1. senso unico di circolazione, con direzione di marcia mare/monte

tratto tra via Pra’ e imbocco rampa che adduce al casello autostradale di Ge Pra’ divieto di circolazione pedonale su marciapiede lato ponente

via Prà

tratto tra civ. 70 e via De Mari

1. limite max di velocità di 30 km/h

tratto tra civ. 70 e via Nostra Signora Assunta

1. divieto di fermata.

Fino al 24 settembre 2024, in via Villini Negrone – tratto tra via Albenga e il civ. 12 – sono stabilite le seguenti prescrizioni:

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. senso unico alternato regolato da movieri

3. divieto di sorpasso

4. divieto di fermata

per un intervento di riqualifica dei dispositivi di sicurezza del cavalcavia n. 10 di via Villini Negrone – carreggiata est Autostrada A/10.

Per lavori di adeguamento del Nodo di Pontedecimo – Variante di tracciato lungotorrente Verde è stato prorogato fino al 31 agosto in discesa al Torrente Verde (all’altezza dello spigolo ponente del civ. 1B) il divieto di transito veicolare – esclusi i mezzi di cantiere – e predisposto un percorso pedonale protetto da idonei manufatti.

Fino al 17 aprile 2024, in salita Bocchettina – tratto tra via Sardorella e sottovia autostradale – è stabilito il limite max di velocità di 30 km/h.

Per la realizzazione della rampa provvisoria di accesso alla linea ferroviaria fino al 24 ottobre, nel tratto di via Ferri – tra via Quartini e il tratto di monte di via dei Rebucchi – sono stabiliti il limite max di velocità di 30 km/h e il divieto di sorpasso. Sul marciapiedi lato ponente – tra il tratto a mare di via dei Rebucchi e via Quartini – il transito è vietato e la fermata AMT sulla direttrice monte-mare è spostata all’altezza del civ. 32.

Fino al 15 giugno 2024, nella fascia oraria 22/5.30 in via Geminiano – tratto tra civ. 3 e intersezione con via Giro del Vento – sono stabiliti il limite max di velocità di 30 km/h e la circolazione a senso unico alternato e regolato da movieri quando attivo il cantiere per la sostituzione di barriere integrate in un tratto dell’autostrada A7.

A seguito di evento franoso in via Rollino, a circa 800 mt. a monte dall’accesso al canile municipale di Monte Contessa, immediatamente a mare dell’intersezione con la località Gneo Superiore, è istituito il divieto di transito veicolare e pedonale fino a cessata emergenza.

In via Militare di Borzoli, nel tratto di circa 50 mt. immediatamente a mare del Sentiero per Capellina Monte Teiolo, fino al 27 settembre e comunque fino a cessata esigenza sono istituite queste prescrizioni:

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico

3. divieto di sorpasso

per intervento di ripristino della sede stradale incisa da evento franoso.

Per l’esecuzione di lavori propedeutici alla sistemazione idraulica del torrente Chiaravagna in via Chiaravagna, via Borzoli e via Bissone, fino al 27 luglio, sono state modificate la circolazione e la sosta di veicoli.

Per i lavori di potenziamento delle infrastrutture del Terzo Valico fino al 31 dicembre in via dei Rebucchi – tratto tra palo P.I. N52 e via Ferri – sono stabiliti:

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione coatta dei veicoli degli inadempienti.

Fino al 31 agosto in via dei Rebucchi – tratto tra civ. 4 e palo P. I. N55 – sono stabiliti:

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. senso unico alternato regolato a vista con diritto di precedenza per i veicoli che percorrono il segmento stradale in direzione discendente (monte-mare)

3. divieto di fermata.

Fino al 31 agosto in via della Superba – tratto tra accesso lato rotatoria d’Acri e biforcazione in cui confluiscono le corsie di marcia – è stabilito il divieto di transito nel ramo stradale di monte in direzione Aeroporto.

Dalle ore 22 del 12 giugno alle 16 del 10 luglio in via Siffredi – tratto tra rotatoria di via Albareto e adduzione da via dell’Acciaio – sono previsti:

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. divieto di circolazione sulla corsia lenta – corsia di mare per la direttrice ponente/levante – nel tratto interessato dalle occupazioni stradali

3. divieto di sorpasso

4. divieto di transito pedonale sul marciapiede lato mare nel tratto compreso tra piazza Savio e via Albareto

5. soppressione della fermata bus – direzione levante – sul ramo di uscita di via dell’Acciaio.

Per lavori su strada in area svincolo autostradale fino al 7 settembre, nelle giornate di lunedì e mercoledì nella fascia oraria notturna 22/6, sono stabilite queste prescrizioni in:

strada Guido Rossa – carreggiata di monte – tra rampa da rotatoria San Giovanni D’Acri e via Melen

tratto di rampa da rotatoria San Giovanni D’Acri e innesto con tunnel che adduce a piazza Savio

1. limite max di velocità di 30 km/h

rampa di adduzione a via Melen

1. divieto di transito

via Pionieri e Aviatori d’Italia – direttrice mare-monte (tratto tra rotatoria Castruccio e via Melen)

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

tratto tra innesto con rampa verso rotatoria Castruccio e via Melen per direttrice casello autostradale

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

tratto tra innesto con rampa che adduce al casello di Ge Aeroporto e via Melen

1. divieto di transito esclusi veicoli dei residenti del civ. 19 di via Melen

via Melen su direttrice mare-monte

1. divieto di transito esclusi veicoli dei residenti del civ. 19 di via Melen.

Fino al 6 settembre, nelle giornate di martedì e giovedì, nella fascia oraria notturna 22/6, sono stabilite queste prescrizioni in:

via Vallebona – tratto tra sovrappasso che adduce al casello autostradale e via Melen

1. divieto di transito sulla corsia di levante che adduce a via Melen

via Melen – direttrice monte-mare

1. divieto di transito.

Fino al 30 settembre in strada Guido Rossa – direttrice ponente levante (tratto tra innesto con rampa di via Pionieri Aviatori d’Italia e rampa dal tunnel di piazza Savio sono stabiliti:

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. divieto di circolazione sulla corsia lenta.

Per modifiche delle occupazioni stradali del cantiere di completamento della viabilità in sponda destra del torrente Polcevera fino al 15 settembre in via della Superba – tratto rotatoria Tenco e via Benedetti – sono stabiliti:

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. divieto di transito nel tratto interessato dalle lavorazioni – corsia di levante

4. circolazione a senso unico alternato – corsia lato ponente del tratto interessato dalle lavorazioni regolato da impianto semaforico nella fascia oraria 7/20, in caso di traffico intenso con consistenti accodamenti e su indicazione degli organi di polizia stradale con movieri

5. divieto di fermata

6. divieto di transito ai pedoni.

Per i lavori di cantiere sul nuovo ponte del Papa, fino al 2 ottobre, sono stabilite queste prescrizioni in:

via della Superba – tratto a mare tra intersezione rotatoria di San Giovanni D’Acri/impalcato esistente sovrappassante il torrente

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. senso unico di circolazione – direzione di marcia ponente/levante – tratto tra rotatoria di San Giovanni d’Acri/varco terminal Erzelli

3. senso unico di circolazione- direzione di marcia ponente/levante – tratto tra varco terminal Erzelli/impalcato sovrappassante il torrente

4. divieto di sorpasso

5. divieto di circolazione ai motocicli, ciclomotori e velocipedi

6. divieto di circolazione pedonale

via della Superba – tratto tra varco terminal Erzelli/intersezione regolamentata a rotatoria Tenco

1. senso unico di circolazione con direzione di marcia mare/monte obbligo di dare precedenza e di proseguire diritto per i veicoli provenienti dalle aree portuali e diretti alla rotatoria Tenco o alla direttrice monte.

Per la realizzazione del flesso di prolungamento della sopraelevata portualefino al 23 ottobre in via Calata Derna – tra il passaggio a livello ubicato all’altezza di viale Africa e i successivi 200 mt. di strada verso levante – sono stabiliti:

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. divieto di sosta e fermata

4. divieto di transito pedonale.

A causa di un intervento demolitivo di un edificio fino al 26 giugno 2024 in via Hermada e in via Marsiglia, all’altezza dei tratti interessati dalla cantierizzazione, è istituito il limite max di velocità di 30 km/h.

Per la realizzazione della viabilità della sponda sinistra del torrente Polcevera fino al 17 dicembre in via alla Fiumara – tra rampa di accesso all’RDS Stadium e il rilevato ferroviario – è istituito il divieto di circolazione. Per i veicoli che percorrono il segmento stradale lato levante di via alla Fiumara – tra rampa di accesso allo Stadium e il rilevato ferroviario – è istituito l’obbligo di proseguire diritti all’intersezione con il segmento di ponente della stessa via. Per i veicoli provenienti dal sottovia ferroviario più a ponente è fatto obbligo di dare la precedenza e di svoltare verso sinistra.

Fino al 25 gennaio 2024, in via Torbella – tratto tra civ. 13b (escluso) e civ. 20 (escluso) – è stabilito il divieto di transito pedonale e veicolare (esclusi mezzi afferenti al cantiere) per l’esecuzione di opere propedeutiche all’adeguamento del Nodo autostradale di Genova – Sistema A7-A10-A12 – lotto 1B.

Per lavori sulla linea metropolitana fino all’11 agosto sono istituiti i seguenti provvedimenti in:

via Vedovi

1. senso unico di marcia per la direzione mare-monte

2. divieto di fermata

3. limite di velocità max di 30 km/h

via Mansueto

tratto tra civ. 2 e intersezione con via Vedovi

1. divieto di fermata

2. divieto di circolazione esclusi mezzi di cantiere o da/a accessi carrabili

tratto tra intersezione con via Vedovi e civ. 24 r

1. senso unico di marcia per la direzione di marcia ponente-levante

2. divieto di fermata.

Per lavori di realizzazione di una ludoteca fino al 6 ottobre in via Argine Polcevera – tratto tra ponte Monsignor Romero epila n. 10 di ponte San Giorgio – sono stabiliti:

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. divieto di fermata.

Fino al 30 settembre sono stabiliti in:

via Argine Polcevera – tratto tra pila 10 di ponte San Giorgio e intersezione con via Campi

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. divieto di fermata

4. divieto di transito pedonale sul lato levante

5. percorso pedonale protetto da idonei manufatti sul lato ponente

via Argine Polcevera – tratto tra ponte Monsignor Romero e pila 10 di ponte San Giorgio

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. divieto di fermata

via Perlasca – tratto tra ponte Monsignor Romero e via Campi

1. limite max di velocità 30 km/h

2. divieto di sorpasso.

Per lavori sulle prese dell’acquedotto fino al 17 aprile 2024, in via Sardorella, nel tratto iniziale considerata la conformazione a doppio senso di quel tratto, e per i soli primi 80 metri fino al P.I. P9,sono istituiti:

1. doppio senso di circolazione

2. limite max di velocità di 30 km/h

3. divieto di sosta e di fermata con rimozione coatta dei veicoli inadempienti.

Per lavori di ristrutturazione di un edificio, fino al 15 marzo 2024, in via Bavastro è vietato il transito veicolare.

Dalle ore 8 del 17 luglio alle 24 del 7 agosto in via Milano nel tratto di marciapiede tra uscita tunnel veicolare e intersezione con via della Sanità – è vietato il transito ai pedoni a causa di lavori al varco portuale.

Fino a fine lavori in Sopraelevata, passo a via di Francia, via di Francia, via de Marini, via Balleydier e via Scappini, saranno stabilite modifiche alla circolazione veicolare e pedonale e alla sosta di veicoli per interventi di riqualificazione Sistema A7-A10-A1- Nodo S. Benigno.

In fascia oraria diurna o notturna e con durata max di 6 ore per la cantierizzazione di interventi puntuali e di breve durata fino al 2 luglio 2024 sono stabilite le seguenti prescrizioni in:

via di Francia

tratto tra rotatoria di via Scarsellini e via Balleydier

1. limite max di velocità di 30 km/h

corsia di mare lenta – carreggiata direzione levante – tratto tra rotatoria di via Scarsellini e spigolo a ponente del civ. 42A r di via di Francia

1. divieto di transito

corsia di monte – corsia di sorpasso – carreggiata direzione levante – tratto tra rotatoria di via Scarsellini e lo spigolo a ponente del civ. 42A r di via di Francia

1. divieto di transito

corsia di mare – corsia di sorpasso – carreggiata direzione ponente – tratto tra rotatoria di via Scarsellini e lo spigolo a ponente del civico 42A rosso di via di Francia

1. divieto di sorpasso.

Fino al 10 maggio 2024 sono istituiti il limite max di velocità di 30 km/h e il divieto di sorpasso in Sopraelevata – tratto carreggiata di mare (direzione levante) dal casello di Ge-Ovest fino alla confluenza dal ponte Elicoidale – e sulla rampa in entrata da via Cantore.

Fino al 31 marzo 2024 in passo a via di Francia – semicarreggiata di levante tratto tra civ. 2 e via De Marini – sono stabiliti:

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito esclusi veicoli provenienti/ diretti da/a proprietà carrabili e attività economiche ubicate nel tratto di strada

3. doppio senso di circolazione

4. divieto di fermata.

Fino al 31 luglio in via di Francia – tratto tra civ. 7 e intersezione con via De Marini – è stabilito il divieto di transito sulla pista ciclabile.

Sono stabilite anche queste indicazioni in:

Sopraelevata – rampa in uscita che adduce a via di Francia

1. limite max di velocità di 30 km/h

via di Francia

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso tra civ. 7 e intersezione con via Scarsellini

3. divieto di circolazione nella carreggiata monte tra civ. 15 e via Scarsellini

4. divieto di transito nella carreggiata di monte di via di Francia tra i civv. 7 e 15 esclusi i veicoli che si devono dirigere e/o che provengono da proprietà laterali carrabili e attività commerciali del tratto di via di Francia tra i civv. 7 e 15

5. ai veicoli autorizzati di cui al punto precedente consentita la circolazione a doppio senso di marcia, solo sulla carreggiata a monte di via di Francia – tratto tra spigolo a ponente del civ. 13 e civ. 15

6. per i veicoli che percorrono i segmenti stradali di cui ai due punti precedenti istituito l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza con obbligo di svoltare verso destra all’intersezione con la carreggiata centrale di via di Francia

7. senso unico di circolazione con direzione levante-ponente sulla carreggiata centrale, nella corsia di monte – tratto tra civ. 7 e via Balleydier

8. divieto di transito nel tratto di carreggiata centrale sulla corsia di mare – tratto tra civ. 7 e via Balleydier

9. doppio senso di marcia nel tratto tra via Balleydier e l’intersezione con via Scarsellini, carreggiata mare

10. divieto di transito ai veicoli aventi altezza sup. a 4 mt. – tratti tra via Scarsellini e via Balleydier e tra civ. 7 e via Balleydier

11. divieto di fermata nei tratti interessati dalle lavorazioni

via Balleydier – tratto tra via Albertazzi e via di Francia

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. obbligo di fermarsi e dare la precedenza e obbligo di svoltare verso destra all’intersezione con via di Francia

3. divieto di transito verso via di Francia ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3.5 ton.

via de Marini

1. divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3.5 ton.

via Balleydier – tratto tra sottopasso di via de Marini e sottopasso di via Scappini

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. senso unico di circolazione con direzione monte-mare

3. obbligo di proseguire diritto per autotreni, autoarticolati e autosnodati all’intersezione con il sottopasso di collegamento con via Scappini

4. divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati

sottopasso di collegamento tra via Scappini e via Balleydier

1. limite max velocità di 30 km/h

2. senso unico di circolazione con direzione levante-ponente

3. divieto di transito pedonale sul marciapiede lato mare.

Nella stessa area fino al 22 febbraio 2024 sono stabiliti in:

via Balleydier – tratto tra fornice di via Scappini e via Chiesa

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. senso unico di circolazione con direzione monte-mare nel tratto in fregio al fronte ponente edificio MSC

3. accesso interdetto ai veicoli provenienti da via Milano, esclusi veicoli diretti a ingresso edificio MSC

4. obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione con via Milano – via Chiesa

5. obbligo di proseguire diritti all’intersezione con via Milano/via Chiesa per autotreni e autoarticolati

6. divieto di transito pedonale sul marciapiede lato ponente

7. divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati

via Milano – tratto tra via della Sanità e lungomare Canepa

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. obbligo di proseguire dritto o svoltare verso sinistra per direttrice levante-ponente all’intersezione con via Balleydier esclusi mezzi diretti a ingresso edificio MSC

3. divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati

via Chiesa – tratto tra via Balleydier e via Scarsellini

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati

via De Marini – tratto tra via Scappini e via Chiesa

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. divieto di fermata sul lato levante della strada

via Scappini – sottopasso di collegamento con via Balleydier

1. divieto di transito.

Nella fascia oraria 21/6 fino al 4 agosto sono stabilite le seguenti prescrizioni in:

via De Marini – tratto tra passo a via di Francia e via Pietro Chiesa

1. divieto di transito veicolare e pedonale (i flussi pedonali sono deviati su itinerari alternativi ,gli accessi alle proprietà laterali carrabili autorizzate sono regolate da movieri)

2. divieto di fermata veicolare

via Scappini

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito all’intersezione con via De Marini

3. divieto di transito (anche pedonale) nel sottopasso di collegamento con via Balleydier

4. divieto di fermata all’intersezione con via De Marini.

Fino alle ore 6. 30 del 31 luglio, nella fascia oraria 20/6.30, sono stabilite queste prescrizioni in:

via Balleydier

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito – tratto tra via Milano e via Scappini

3. divieto di fermata – tratto tra via Milano e via De Marini

via Milano

1. limite max di velocità di 30 km/h – tratto tra sbocco galleria e via Chiesa

via Scappini

1. divieto di transito nel sottopasso di collegamento con via Balleydier.

Per interventi di adeguamento idraulico del tratto finale di rio Rosata fino al 30 aprile 2024 sono stabiliti in:

via Rosata – tratto tra l’intersezione con via Pedullà e via Canepa

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. senso unico con direzione ponente-levante

4. divieto di fermata

via Rosata – tratto tra civ. 9A r e salita Serino

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. senso unico con direzione monte-mare sul lato ponente della strada – tratto antistante civ. 7, obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione con il ramo di via Rosata

4. doppio senso sul lato ponente – tratto tra stipite mare del civ. 7 e salita Serino

5. obbligo di fermarsi e dare la precedenza e obbligo di svoltare verso destra all’intersezione con il ramo di via Rosata

6. senso unico con direzione mare-monte sul lato levante della strada – tratto antistante civ. 7

7. obbligo di fermarsi e dare la precedenza e obbligo di svoltare verso destra all’intersezione con il ramo di via Rosata che da via Pedullà adduce a via Canepa

8. doppio senso sul lato levante – tratto tra stipite mare civ. 7 e passo chiuso Rosata

9. obbligo di fermarsi e dare la precedenza e obbligo di proseguire diritti all’intersezione con il ramo di via Rosata

10. senso unico con direzione ponente-levante – tratto di strada che collega i segmenti stradali

11. obbligo di arresto e dare precedenza e obbligo di svolta a destra all’intersezione in prossimità civ. 9A

12. divieto di fermata (escluso stallo di sosta riservato a persone con ridotta capacità di deambulazione a monte dell’intersezione con salita Serino)

passo chiuso Rosata

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati.

Per lavori edili su un caseggiato di via Buozzi fino al 13 novembre in via di Fassolo sono stabiliti:

tratto tra civ. 81r e civ. 97r

1. limite di velocità max a 30 km/h

2. una corsia di marcia sul lato monte con larghezza min. di 2.30 mt.

tratto tra piazza San Teodoro e civ. 97r

1. un corridoio largo un metro per il transito pedonale sul lato monte tra la corsia di marcia e il margine della carreggiata

2. divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti sul lato monte.

Nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza di via Trensasco, nel tratto tra civ. 21 e confine con il Comune di Sant’Olcese, dal 5 ottobre 2022 è interdetto il transito (esclusi veicoli di cantiere) ed è stabilito il divieto di sosta e fermata nel tratto di strada tra i civv. 15 e 19 per consentire la manovra di inversione di autobus e mezzi Amiu.

Fino al 29 luglio per esecuzione di lavori propedeutici alla realizzazione della galleria scolmatrice del torrente Bisagno sono stabiliti in:

via Adamoli carreggiata di levante – tratto tra ponte Gallo e passerella pedonale che adduce a via Emilia controviali compresi

1. limite max di velocità di 30 km/h

via Merello

1. divieto di fermata nel segmento stradale retrostante i civv. 36, 38, 40 e 42 nel tratto tra scaletta pedonale e fine strada.

Fino al 3 luglio 2024 in via Adamoli carreggiata di ponente – tratto tra via Merello e passerella pedonale che adduce a via Emilia – è stabilito il divieto di transito pedonale sul marciapiede lato torrente e in via Merello – tratto tra scaletta pedonale e via Adamoli – è stabilito il limite max di velocità di 30 km/h per i veicoli.

Fino all’8 ottobre sono istituiti velocità max di 30 km/h e divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata per i veicoli degli inadempienti nell’area di proiezione del viadotto, interessato da lavori, dell’autostrada A12 su via delle Gavette con l’aumento di una porzione di asfalto di circa 10 mt. Fino al 22 luglio è vietato il transito ai veicoli di larghezza sup. a mt 2.30 (esclusi mezzi Amt, Amiu o afferenti al cantiere) e, nel tratto tra i civv. 45 r – 92 r, è vietata la sosta con sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo per gli inadempienti.

La circolazione è regolamentata da impianto semaforico con precedenza ai veicoli in salita a semaforo spento.

In piazza Adriatico per lavori di miglioramento dell’area fino al 17 marzo 2024 sono previsti:

1. divieto di transito e divieto di sosta e fermata con sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo per gli inadempienti all’altezza dei civv. 3 – 4 – 5

2. limite max di velocità di 30 km/h

3. senso unico con direzione levante/ponente e obbligo di svolta a destra in direzione monte sul lato mare del civ. 7, divieto di fermata nei primi due stalli di sosta e divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico sup. a 3.5 ton.

Per il cantiere dei lavori di adeguamento idraulico dei tratti tombinati dei rivi Veilino e Sant’Antonino dal 10 luglio fino al 17 gennaio 2024 sono stabilite le seguenti prescrizioni in:

piazzale Resasco – tratto tra via superiore del Veilino e via Piacenza

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. circolazione regolata a senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli dalla direttrice monte-mare sul lato ponente tra via superiore del Veilino e via Bobbio

3. divieto di fermata nel settore di sosta a centro strada – tratto via superiore del Veilino e via Bobbio

4. divieto di fermata su tutto il piazzale – tratto tra via superiore del Veilino e via Bobbio – per l’esecuzione dei lavori di tracciatura/installazione della segnaletica

via superiore del Veilino

1. limite max di velocità di 30 km/h in avvicinamento a piazzale Resasco

via Bobbio

1. limite max di velocità di 30 km/h in avvicinamento a piazzale Resasco.

In centro città, per l’esecuzione dei lavori di sestuplicamento della linea ferroviaria Principe-Brignole nell’ambito dei lavori Nodo Ferroviario di Genova – Tratta A.V./A.C. – Terzo Valico dei Giovi fino al 26 aprile 2024 sono stabilite queste prescrizioni in:

via Grenchen – tratto tra via Piaggio e piazzale Mazzini

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. divieto di circolazione tra via Piaggio e tratto antistante lo spigolo a mare civ. 2 di piazzale Mazzini (tratto recintato di cantiere)

3. senso unico alternato, regolato a vista, con diritto di precedenza per i veicoli che da via Grenchen raggiungono via Piaggio

4. divieto di fermata, al di fuori dei limiti tracciati come indicato da segnaletica verticale

piazzale Mazzini – tratto tra via Grenchen e via Piaggio

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. senso unico alternato regolato a vista con diritto di precedenza per i veicoli che da via Grenchen intendano raggiungere via Piaggio

3. divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati come indicato da segnaletica verticale

4. obbligo di arresto, dare precedenza e obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Piaggio/piazza Corvetto – sottopasso pedonale

5. divieto di transito pedonale

via Piaggio – tratto tra viale Padre Santo e piazza Corvetto

1. limite max di velocità di 30 km/h.

E fino alle 26 aprile 2024 in via Piaggio sono stabiliti il divieto di transito pedonale sul marciapiede di levante – tratto tra civ. 11 e piazza Corvetto e il divieto di transito pedonale sul marciapiede di ponente – tratto tra civ. 11 e via Grenchen.

Fino al 9 agosto in piazza Corvetto – prima corsia lato monte nel tratto che adduce alla galleria Bixio e dentro la galleria in corrispondenza dell’ingresso a monte – nella corsia riservata ai mezzi pubblici sono istituiti il divieto di transito e il limite max di velocità di 30 km/h per lavori sulla rete fognaria.

Per il cantiere lavori di un park privato interrato, fino al 15 settembre in piazza del Portello e in via Interiano sono vigenti il limite max di velocità di 30 km/h e il divieto di fermata (esclusi bus AMT sulle aree di fermata tracciate). Fino al 21 luglio dalla corsia di monte della direttrice levante-ponente è istituito l’obbligo di svoltare verso destra in via Caffaro.

Fino al 30 ottobre con orario 7/18 in via Chiodo – tratto tra civ. 45 e civ. 47 – per un cantiere edile, è istituito il senso unico alternato di circolazione regolamentato da impianto semaforico e il limite max di velocità di 30km/h.

Per il cantiere dei lavori di restauro delle Mura delle Grazie in corso Quadrio dal 17 luglio al 20 settembre – lato a mare, tratto tra semaforo di via della Marina e imbocco rampa di accesso a via delle Casaccie e sul lato a monte dell’area Zona Blu, lungo il perimetro sottostante le mura e parzialmente nella zona centrale all’altezza dell’ingresso di via della Marina è istituito il divieto di sosta e di fermata con la rimozione forzata dei veicoli inadempienti.

Per lavori su un edificio fino al 30 settembre sono previsti questi divieti in:

piazza Raggi – tratto tra via del Falcone e via Borgo Incrociati

1. divieto di sosta con rimozione coatta per i veicoli inadempienti

tratto tra via del Falcone e via Borgo Incrociati

1. divieto di transito esclusi mezzi autorizzati

via Canevari – tratto sponda destra del torrente Bisagno, immediatamente dopo il fornice di stazione Brignole, per una estensione di circa 30 mt.

1. divieto di sosta con rimozione coatta per i veicoli inadempienti.

Nell’ambito dei lavori del Waterfront di Levante per la realizzazione del Parco urbano lineare con sottostante parcheggio e revisione degli innesti su viale Brigate Partigiane/corso Marconi fino al 7 agosto sono stabilite le seguenti prescrizioni in:

corso Marconi – carreggiata di mare

1. limite max di velocità di 30 km/h

tratto tra varco di ponente e varco di levante di piazza Rossetti

1. divieto di transito pedonale, nei tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni sul marciapiede lato mare

lato mare tratto tra varco di ponente e varco di levante di piazza Rossetti

1. soppressa la pista ciclabile nei tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni

piazzale Kennedy

1. limite max di velocità di 30 km/h

tratto tra varco di ponente e varco di levante di piazza Rossetti

1. percorso pedonale sul lato monte del piazzale

tratto tra varco di ponente e varco di levante di piazza Rossetti

1. divieto di fermata sul lato monte del piazzale.

Per allestimento di uno spazio di carico/scarico di materiali da cantiere fino all’ 11 ottobre, in via Brigata Liguria, dal civ. 68R al civ. 78R è istituito il divieto di sosta e di fermata con la sanzione accessoria della rimozione coatta dei veicoli degli inadempienti.

Per lavori sulle condotte idriche fino al 31 ottobre in via Torti – nella corsia a salire – e in via Barrili – tratto tra intersezione con via Marina di Robilant e civ. 2A di via Barrili sono istituiti alcuni provvedimenti per il traffico:

dal 10 al 17 luglio

altezza intersezione via Marina di Robilant

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. divieto di sosta e fermata con sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo per gli inadempienti – lato monte – negli stalli riservati alle moto

altezza civ. 5 di via Barrili in orario notturno

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. divieto di sosta e fermata con sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo per gli inadempienti – sul lato levante – negli stalli riservati ai veicoli merci

dal 21 agosto la 31 ottobre

altezza civ. 2A di via Barrili

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. divieto di sosta e fermata con sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo per gli inadempienti – sul lato ponente – negli stalli riservati alle moto.

Per lavori di rifacimento di un muro di contenimento fino al 20 luglio, in via Borgoratti, all’altezza del civ. 104r, sono istituiti i seguenti provvedimenti:

1. senso unico alternato regolato da semaforo e/o movieri

2. limite max di velocità veicolare di 30 km/h

3. divieto di fermata e sosta, nello spazio (piazzetta) retrostante il civ. 104 r con sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti.

Nella zona di Sturla, per l’attivazione di un nuovo ponte provvisorio e i lavori di adeguamento idraulico del rio Chiappeto, sono stabiliti fino al 28 febbraio 2024:

in via delle Casette

1. limite max di velocità di 30 km/h nel tratto tra via dell’Arena e il ponte di nuova realizzazione

2. divieto di transito veicolare e pedonale tra il ponte di nuova realizzazione e il termine a mare della strada

in via Pontevecchio, in prossimità dell’intersezione con il ponte di nuova realizzazione che collega a via delle Casette

1. limite max di velocità di 30 km/h

2. obbligo di arresto e di dare precedenza ai veicoli provenienti dal ramo a mare.

Fino al 19 gennaio 2024 sono istituiti limite max di velocità di 30 km/h, divieto di sorpasso e divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati in:

1. viale Cembrano – tratto tra civ. 10 e via Romana di Quarto

2. via Romana di Quarto – tratto tra civ. 19 e viale Cembrano

3. via Franchi – tratto tra civ. 2A e viale Cembrano

4. via delle Casette – tratto tra civ. 6 e viale Cembrano.

E, inoltre, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

1. obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione via delle Casette – via Franchi per i veicoli che percorrono il controviale di viale Cembrano

2. senso unico di circolazione con direzione levante-ponente nel controviale di cui al punto 1 per l’accesso alla nuova rampa di cantiere

3. obbligo di dare la precedenza per i veicoli in uscita da via delle Casette, via Franchi e la nuova rampa di cantiere all’intersezione la viabilità principale di viale Cembrano

4. settore di sosta riservato ai veicoli merci per operazioni di carico e scarico, con disposizione rasente il marciapiede, all’altezza del civ. 5 di via Romana di Quarto.

Fino al 2 ottobre nel segmento stradale che collega via Copernico a via Boero – civ. 19 è istituito il divieto di circolazione per un cantiere di demolizione e ricostruzione muro contro terra.

Dal 27 giugno 2023 sul cavalcavia di corso Europa – posto tra via Palach e via Somma – sono istituiti:

1. limite di velocità max di 30 km/h

2. divieto di transito ai veicoli aventi peso sup. a 3.5 ton.

per preservare lo stato di conservazione attuale dell’infrastruttura.

