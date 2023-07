Genova – Ancora emergenza sostanze oleose sull’asfalto e questa volta il rischio per motociclisti ma anche per gli automobilisti è segnalato in via Bobbio, nella zona della piastra Genova Est sul Bisagno e nelle zone limitrofe.

Come sempre la polizia locale ha diramato il messaggio di allerta e ha inviato personale a verificare il livello di pericolosità ma anche per garantire la sicurezza dei cittadini.

In attesa di intervento degli operai addetti alla manutenzione strade si invita alla massima prudenza alla guida percorrendo queste strade.

Resta da capire la causa di tante emergenze simili in diverse zone della città e sempre senza che venga identificata la causa.