Genova – E’ stato trasportato all’ospedale San Martino di Genova in codice giallo il motociclista che nella serata di ieri, per cause ancora da verificare, ha perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava lungo l’autostrada A12, in direzione del casello di Genova Ovest.

Secondo quanto riportato, l’uomo avrebbe riportato una frattura scomposta di un braccio, oltre che diverse ferite ed escoriazioni sul resto del corpo. Vista la gravità dell’impatto i sanitari del 118 sono intervenuti in codice rosso, salvo poi abbassarlo a giallo dopo le prime cure sul posto.

Da quanto risulta non sono rimasti coinvolti altri veicoli.