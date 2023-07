Sestri Levante (Genova) – Quando è salita in ambulanza, per andare in ospedale dove doveva partorire, ha capito che non si sarebbe mai arrivata in tempo ed ha avvertito il personale a bordo che il suo bambino stava per nascere. Ha dimostrato una bella dose di sangue freddo la donna di 29 anni che questa mattina, intorno alle 10,30, ha partorito sull’ambulanza della Croce Rossa di Riva Trigoso che doveva accompagnarla in ospedale.

Mentre a Lavagna era già pronta la sala per il parto la donna ha capito che le contrazioni erano troppo ravvicinate per il viaggio e così ha spiegato la situazione ai volontari del soccorso e questi hanno accostato e con l’aiuto del personale del 118 in collegamento telefonico hanno aiutato la donna a partorire.

Subito dopo il parto madre e piccolo sono stati trasportati in ospedale per le visite di rito ma tutti e due stavano benissimo.