Genova – Una frase infelice o un commento su una ragazza potrebbe essere la causa della rissa scoppiata nella notte tra diversi giovani davanti ad un locale di corso Italia.

Due giovani sono stati aggrediti e malmenati da un gruppo di coetanei e hanno dovuto ricorrere alle cure del personale medico dell’ospedale per le ferite riportate.

Sul posto, chiamati da passanti, sono arrivati i carabinieri che hanno ben presto calmato gli animi e raccolto le prime testimonianze.

Dalle prime ricostruzioni sembra che la lite, degenerata in rissa, sia scoppiata dopo una frase o un commento su una ragazza presente in un gruppo di persone.

Il complimento non sarebbe stato gradito dal fidanzato della giovane che si è subito scagliato contro i due. Dalle parole si è passati rapidamente a pugni e calci e nella rissa sarebbero intervenuti altri amici del ragazzo intervenuto “a difesa” della ragazza.

Nella colluttazione gli aggrediti hanno riportato diverse ferite, fortunatamente non gravi.

Ora le indagini sono concentrate sulle riprese delle telecamere di sorveglianza del locale e presenti in zona per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e le responsabilità dell’aggressione.

Resta la preoccupazione per il crescente numero di episodi di violenza nei luoghi della Movida genovese nonostante i provvedimenti anti alcol e di controllo varati dal Comune