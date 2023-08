La Spezia – La polizia ha rintracciato e denunciato due malviventi che avevano rubato scooter in città.

La Squadra Mobile spezzina ha identificato e denunciato due persone responsabili, rispettivamente, di ricettazione e di furto di scooter.

Il 6 luglio scorso un uomo sporgeva denuncia presso gli Uffici della Questura poiché ignoti avevano asportato il suo motoveicolo parcheggiato in via XXIV maggio all’altezza del Centro Kennedy.

Gli accertamenti svolti, anche attraverso l’acquisizione e la disamina delle immagini dell’impianto di videosorveglianza cittadino, hanno portato all’individuazione del responsabile del fatto, un uomo di 52 anni, con numerosi precedenti specifici a suo carico, che è stato denuncia-to all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.

Altro episodio analogo è stato oggetto di attività di indagini degli investigatori della Squa-dra Mobile, che permettevano di identificare, rintracciare ed indagare in stato di libertà per furto aggravato un 23enne con pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e spaccio di stupefa-centi.

L’uomo, dopo aver rubato uno scooter in viale Italia, sostituito la targa del mezzo con una sottratta ad un altro scooter, rimuoveva parabrezza e bauletto per evitarne l’identificazione.

In entrambi gli episodi i motocicli sono stati lasciati dai proprietari con le chiavi dimenti-cate sul quadro dello stesso, pertanto la Polizia di Stato invita i cittadini a prestare la massima attenzione nel momento in cui i mezzi di locomozione vengono parcheggiati per evitare il furto e scongiurare condotte illecite che ne possano scaturire.