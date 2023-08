Genova – Panino Marino sbarca anche in via Cesarea, in pieno centro cittadino e arriva con i suoi aperitivi marini – crudi, frittini e ostriche a prezzi accessibili.

Anche quest’estate, il team di Panino Marino resta fedele alla promessa fatta alla sua community, ai suoi “Pesciolini”: portare in modo nuovo il sapore del mare nel cuore della città con il famoso AperiMarino.

Stessa atmosfera, ma grandi novità. Il tanto amato brand di smart street food di pesce genovese, noto per il locale storico in Piazza Caricamento, è pronto a una nuova sfida, con l’apertura di una terza location a Genova, in Via Cesarea. Proprio nella nuova sede, sarà possibile scoprire l’AperiMarino in una veste completamente rinnovata e personalizzabile, disponibile solo in questa nuova, affascinante location!

L’AperiMarino in Via Cesarea avrà una proposta speciale. Sarà possibile scegliere tra vino, birra e cocktail (analcolici e non), da abbinare a specialità di mare preparate dalla cucina. La proposta sarà ulteriormente modulabile, con la possibilità di arricchire l’offerta con piatti small come tartare o mini panini fino ad arrivare al gran piatto misto di crudi, perfetto anche da condividere.

Nuova specialità, proprio di Via Cesarea, le ostriche. Nel nuovo locale viene infatti proposto un piatto misto composto da ostriche provenienti – tra le altre – da Irlanda e Normandia.

E per i fan del rinomato fritto di pesce di Panino Marino, sempre leggero e croccante è stato pensato un piatto misto.

Novità sono previste anche per la carta dei cocktail, dove sarà possibile trovare una grande varietà di spritz, inclusi quelli con variazioni genovesi, come il Basanotto, liquore tipico della città della Lanterna. I clienti di Panino Marino potranno poi scegliere tra tanti altri cocktail, tutti studiati per abbinarsi perfettamente al pesce, con note di zenzero, limone, affumicature e molto altro.

Ma non si tratta solo di una nuova location o di una nuova formula. Il nuovo locale è un’ulteriore dimostrazione della ricerca e passione di Fei, fondatore di Panino Marino e genovese di adozione, per il pesce, la qualità delle materie prime e la città di Genova.

“Quando abbiamo aperto il primo Panino Marino,” raccontano, “volevamo solo condividere la nostra passione per questo ingrediente così pregiato, che può però arrivare a tutti, con la formula giusta. Ora, con l’immensa gratitudine che ci lega ai nostri Pesciolini, siamo entusiasti di portare questa passione in un altro angolo di Genova.”