Liguria – Scatterà alle 10 di questa mattina, per proseguire sino alle 18, salvo modifiche, lo stato di Allerta Gialla per temporali diramata dalla Protezione civile regionale su previsioni di Arpal.

Temporali e precipitazioni diffuse e intense interesseranno le Zone A, B, D, E (Ponente, Valli savonesi e Stura, costa genovese e savonese fino a Noli, Valli Trebbia, Aveto e Scrivia)

Queste le previsioni meteo di Arpal:

VENERDI’ 4 AGOSTO L’arrivo di una saccatura con aria fredda in quota determina condizioni di spiccata instabilità dalla tarda mattinata con rovesci e temporali sparsi più probabili su Centro Ponente.

Alta probabilità di temporali forti su ABDE, localmente associati a grandine e colpi di vento, bassa probabilità su C.

Tendenza a esaurimento dei fenomeni in serata.

Venti meridionali localmente forti (40-50 km/h) su BC, generale rotazione dai quadranti settentrionali dal pomeriggio a partire da Ponente.

Mare molto mosso per onda di libeccio in allungamento la sera.

SABATO 5 AGOSTO Residua instabilità nella notte a Levante con fenomeni più probabili in mare aperto.

Venti localmente forti (40-50 km/h) settentrionali in graduale attenuazione nel corso della giornata e successiva rotazione dai quadranti occidentali.

Mare ancora localmente molto mosso per onda lunga di libeccio su C.