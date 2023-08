Genova – Il caso del piattino a pagamento per poter condividere una portata continua a suscitare polemiche e proteste e l’agenzia di servizi funebri Taffo lancia l’ennesima provocazione offrendo l’urna in condivisione gratis.

L’ironia sui web corre con la pubblicazione di uno scontrino nel quale l’agenzia pubblica il suo “tariffario” sottolineando che l’eventuale condivisione dell’urna cineraria per la cremazione è “omaggio”.

Mentre il botta e risposta tra l’osteria di Finalborgo e il pubblico dei social continua ad infiammarsi, c’è chi coglie l’occasione per ironizzare sulla vicenda.