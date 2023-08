Genova – Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per rintracciare i due uomini che, nella prima serata di ieri, avrebbero tentato una rapina all’interno di una villa nella zona di via delle Palme, nel quartiere genovese di Nervi.

Secondo quanto ricostruito, i proprietari al loro rientro a casa avrebbero prima visto un vetro di una finestra rotto e poi sarebbero stati minacciati con un piede di porco da un uomo, sbucato all’improvviso.

Successivamente il malvivente sarebbe fuggito insieme ad un complice, che si era posizionato con una moto all’ingresso della villa. Sul fatto indaga ora la squadra mobile, che può usufruire delle dettagliate testimonianze della famiglia.