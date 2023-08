Chiavari – Ritorna il Carnevale d’Agosto in passeggiata mare. Dopo uno stop durato tre anni, giovedì 17 agosto ritorna la nona edizione del Carnevale d’ Agosto, l’evento estivo organizzato dal Comitato del Lungomare con il patrocinio del Comune di Chiavari.

A partire dalle 19 verranno allestiti, lungo il tratto di strada che parte dal Lord Nelson Pub fino all’entrata principale del porto turistico, diversi stand gastronomici e sei palchi con dj set e punti di intrattenimento.

Sarà una festa per tutti, dai più grandi ai più piccoli. Non mancheranno i costumi, le maschere e i tradizionali carri allegorici che caratterizzano da sempre il carnevale di Chiavari.

Per partecipare alla sfilata è necessario rispettare il regolamento consultabile sulla pagina Facebook “Ragazzi Comitato Lungomare Chiavari”.

Nella giornata di giovedì 17 agosto saranno previste alcune modifiche alla viabilità. Vietata la sosta a partire dalle 8 e interdetta la circolazione dalle ore 18 nel tratto di lungomare compreso tra la rotonda di Largo Ravenna fino alla traversa di corso Valparaiso. Sarà interessata dai divieti anche via Risso, la parte che collega traversa di corso Valparaiso al tratto lato mare di via Prandina compreso. Il Park Cattaneo e l’ingresso principale del porto turistico resteranno chiusi dalle 17 di giovedì 17 alle 2 di venerdì 18 agosto.

“Finalmente possiamo annunciare il ritorno del Carnevale, una grande festa piena di colori e allegria. La passeggiata mare sarà chiusa al transito dei veicoli per permettere a tutti di divertirsi in totale sicurezza e ammirare la tradizionale sfilata dei carri – commenta l’assessore alla promozione della città, Gianluca Ratto – La nostra amministrazione ha voluto realizzare un calendario degli eventi cercando di accontentare tutti i gusti e tutte le età”.

“Dopo la sosta forzata per via del Covid, quest’anno siamo riusciti a riportare sul lungomare di Chiavari il Carnevale d’agosto. E’ stato un percorso travagliato, ma grazie alla collaborazione dell’agenzia Tigullio eventi di Barbara Possagnolo, la professionalità dell’ingegnere Marco Rocca che ha redatto il piano per la sicurezza, finalmente siamo riusciti ad organizzare una manifestazione gradita e attesa sia dai turisti che dai cittadini chiavaresi. Importantissimo è stato l’appoggio del comune di Chiavari con il Sindaco Messuti e l’assessore al turismo Gianluca Ratto che ci hanno messo in condizione di poter adempiere a tutte le disposizioni richieste dalla prefettura di Genova. Ora non ci resta che accogliere i carri e le maschere, che sicuramente saranno numerosissime. Siamo sicuri che il Carnevale 2023 sarà una serata di puro divertimento per tutti, come nelle scorse edizioni” dichiara Marco Usai del Comitato Lungomare di Chiavari.

In vigore l’ordinanza sindacale n° 74 relativa al consumo, vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Di seguito le disposizioni:

• Vietata la vendita, la somministrazione, la distribuzione, la detenzione, di bevande di qualsiasi tipologia in contenitori di vetro e/o alluminio, a partire dalle ore 19:00 del giorno 17 agosto 2023 fino alle ore 03:00 del giorno 18 agosto 2023;

• Vietata, a partire dalle ore 19:00 del giorno 17 agosto 2023, alle ore 03:00 del giorno 18 agosto 2023, la vendita per asporto, la detenzione e il consumo di bevande superalcoliche su area pubblica o privata ad uso pubblico, ad esclusione della somministrazione all’interno e nelle pertinenze dei locali autorizzati, in tal caso consentita fino alle ore 24:00;

• Vietata, a partire dalle ore 24:00 del giorno 17 agosto 2023, alle ore 03:00 del giorno 18 agosto 2023 la vendita, la somministrazione, la distribuzione, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

• Vietata, a partire dalle ore 24:00 del giorno 17 agosto 2023, alle ore 03:00 del giorno 18 agosto 2023, di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su area pubblica o privata ad uso pubblico;

• Vietata la vendita, la distribuzione, la detenzione e utilizzo di spray urticante al peperoncino, dalle ore 18:00 del giorno 17 agosto 2023 fino alle ore 03:00 del giorno 18 agosto 2023;

• Vietata l’accensione di botti o petardi di qualsiasi tipo, dalle ore 18:00 del giorno 17 agosto 2023 fino alle ore 03:00 del giorno 18 agosto 2023;

Giovedì 17 agosto sarà prevista anche l’attivazione del Centro Operativo Comunale dalle 19 fino al termine dell’evento.

