Genova – Una catena di lucine che si spostalo lentamente da un capo all’altro del cielo visibile. Ancora molta sorpresa e qualche telefonata allarmata alle forze dell’ordine, ieri sera, in Valle Scrivia, dove il passaggio dei satelliti Starlink in un cielo sgombero e “pulito” ha provocato molta curiosità e anche qualche “suggestione” a sfondo extraterrestre.

Ieri sera, intorno alle 22.00, nei cieli del nord Italia è comparsa infatti la scia di puntini luminosi dei satelliti Starlink della Space X, l’agenzia spaziale del magate statunitense Elon Musk.

Gli Starlink sono una serie di satelliti lanciati su orbite basse che girano attorno al pianeta. Nelle intenzioni del fantasioso ed intraprendente fondatore di Tesla i satelliti dovrebbero creare in futuro una vera e propria costellazione capace di fornire una copertura internet globale, eliminando il problema delle cosiddette zone d’ombra, ossia quelle immense aree non coperte dal servizio, specie nei paesi più poveri o in via di sviluppo.