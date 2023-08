Sestri Levante – Girava completamente ubriaco per le vie della cittadina rivierasca impugnano un grosso coltello che mostrava ai passanti, terrorizzandoli.

I carabinieri della locale compagnia hanno denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e procurato allarme un 33 enne italiano, nullafacente che ha seminato il panico per le strade della città. L’uomo era armato di un lungo coltello e lo agitava in preda ai fumi dell’alcol.

I militari tempestivamente intervenuti lo hanno disarmato e bloccato e nelle sue tasche hanno trovato altri due coltelli lunghi rispettivamente 23 e 38 centimetri che sono stati posti sotto sequestro.