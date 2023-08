Finale Ligure (Savona) – Un grave incidente si è verificato nella mattinata odierna in via Dante Alighieri, dove un’automobile e una moto si sono scontrate per cause ancora da verificare.

Ad avere la peggio sarebbe stata la donna a bordo del mezzo a due ruote, sbalzata sull’asfalto e soccorsa successivamente dai sanitari del 118, i quali l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul luogo del sinistro stradale sono giunte anche le forze dell’ordine, che cercheranno di chiarirne la dinamica.