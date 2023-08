Genova – Autobus rotti e sporchi e privi di aria condizionata e auto “auto nuove e fiammanti per i dirigenti”. E’ la denuncia di Roberto Piccardo, segretario regionale di UGL FNA che ha chiesto all’azienda di trasporto pubblico di non far circolare, specie in questo periodo di temperature proibitive, i mezzi sprovvisti di condizionamento ma senza ricevere neppure una risposta.

“Tutto il personale operaio – scrive Piccardo – lavora in ambienti malsani e privi di microclimi adeguati; gli autisti, invece, sono costretti a lavorare su mezzi che, guardando le foto non lasciano molto alla fantasia”.

“Ogni giorno – denuncia Piccardo – i colleghi sono obbligati a fare soccorso al centro operativo di Amt per chiedere la sostituzione del bus per guasti vari, soprattutto per mancanza di aria condizionata. I passeggeri, giustamente vorrebbero viaggiare senza rischiare un malore a causa delle temperature proibitive a bordo”.

UGL ha inoltrato una richiesta ad AMT affinché, tenuto conto dell’emergenza caldo di questi giorni non faccia circolare i mezzi sprovvisti di aria condizionata, questo a tutela della salute di tutti.

“Dopo quanto avanzato – spiegano alla UGL – non abbiamo neanche ricevuto risposta, questo silenzio parla da solo. Avevamo chiesto, peraltro, citato in uno accordo aziendale che i mezzi in servizio in orari serali fossero muniti di videosorveglianza e di posti guida di moderna concezione. L’ennesima promessa mancata a danno di utenza e lavoratori”.

“Ci scrivono i colleghi – prosegue Roberto Piccardo – dichiarando che per fare un turno si cambiano mediamente 3 vetture, con tutti i disagi e i ritardi del caso per i pendolari” .

In vista dello sciopero, giovedì la UGL è stata convocata in Prefettura

“Crediamo sia necessario – conclude Piccardo – evidenziare alla cittadinanza che questo non è uno sciopero dove chiediamo soldi, ma solo dignità e sicurezza per dipendenti e utenti.

La situazione messa in evidenza da molto tempo stride notevolmente con l’esposizione di auto nuove fiammanti presenti sul piazzale della direzione, vetture ad uso personale dei dirigenti”.