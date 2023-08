Un commosso ricordo di Toto Cotugno anche sul maxi schermo della Regione Liguria in piazza De Ferrari, a Genova.

Ieri sera la facciata del Palazzo della Regione, in piazza De Ferrari, si è illuminata per ricordare il celebre cantante Toto Cutugno, scomparso oggi all’età di 80 anni. Il maxischermo ha mostrato un ritratto del cantante, accompagnato dalla scritta “Ciao Toto, un italiano vero”.

“Il nostro Paese oggi perde uno dei suoi cantautori più straordinari: addio a Toto Cutugno, un pezzo di storia della nostra musica che con “L’Italiano” ha fatto il giro del mondo. Non lo dimenticheremo”, dichiara il presidente di Regione Liguria e assessore alla Cultura Giovanni Toti, esprimendo il cordoglio dell’ente per la scomparsa dell’artista.