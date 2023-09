La Spezia – Indagini in corso e pesanti disagi alla circolazione dei treni per l’incidente mortale che ha visto un uomo travolto da un treno merci tra La Spezia e Riomaggiore, nei pressi della galleria Biassa.

Non è chiaro se si sia trattato di un terribile incidente o di un gesto volontario ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare e all’arrivo dei soccorsi era già deceduto.

Pesanti le ricadute sul traffico ferroviario sulla linea Genova – Roma con rallentamenti e ritardi e persino cancellazioni di convogli.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.