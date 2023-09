Imperia – Violentata dopo una serata in discoteca. E’ successo ad una ragazza di 18 anni residente in città come il suo aggressore, un 17enne che l’avrebbe convinta a salire in macchina forse con l’offerta di un passaggio a casa, e poi l’avrebbe sottoposta a violenza.

La giovane ha trovato il coraggio di denunciare l’accaduto appena riuscita a fuggire dalla vettura e per il ragazzo è scattato l’arresto con l’accusa di violenza sessuale.

Niente carcere vista la giovane età del ragazzo e l’assenza di precedenti ma le visite mediche avrebbero confermato il racconto della giovane e il ragazzo è stato affidato ad una comunità per minori.

Nei prossimi giorni il magistrato che segue il caso potrebbe convalidare gli arresti domiciliari per il presunto aggressore in attesa del processo che potrebbe celebrarsi in fretta.