Vallebona (Imperia) – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito grave nell’incidente avvenuto nella notte in località Madonna della Neve, nel comune di Vallebona.

Intorno alle 3, per cause ancora da accertare, una vettura è finita fuori strada cadendo per due fasce sotto la strada.

Fortunatamente le dotazioni di sicurezza si sono attivate e i due occupanti non hanno riportato ferite gravi. I due sono riusciti ad uscire autonomamente dalla vettura ed hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto sono accorse le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine mentre i vigili del fuoco hanno poi riportato la vettura sulla carreggiata per il trasporto in officina.

In corso la ricostruzione di quanto avvenuto.