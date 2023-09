Genova – La polizia locale invita alla massima prudenza alla guida per automobilisti e motociclisti che percorrono via Sardorella e alcune strade limitrofe, nella zona di Pontedecimo a causa di una sostanza oleosa presente su carreggiata.

Il rischio è maggiore per le moto e gli scooter che possono perdere aderenza e causare cadute.

In corso le indagini per risalire all’origine del materiale disperso sull’asfalto.

A breve dovrebbero intervenire anche le squadre di pulizia.