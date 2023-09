Genova – Era probabilmente felice di veder attraccare il traghetto al porto il bambino di 4 anni che ieri sera è caduto e ha battuto violentemente la testa a terra, a bordo di un tragetto di linea in arrivo allo scalo genovese.

Un colpo pericoloso che ha fatto scattare l’allarme sanitario ed il piccolo è stato soccorso e trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Gaslini, dove ha trascorso la notte sotto osservazione di medici e genitori.

Fortunatamente il piccolo non sembra aver riportato lesioni gravi ma stamattina verrà sottoposto ad esame specifico.

In corso la ricostruzione dell’incidete ma sembra che il piccolo sia semplicemente scivolato durante le operazioni di attracco che forse voleva vedere.