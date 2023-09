Genova – Arriverà alle 11 alla Madonna della Guardia, davanti al celebre santuario, il motoraduno degli appassionati di moto e scooter che partecipano alla tradizionale “benedizione dei caschi”.

Il raduno è iniziato questa mattina, alle 8 in piazza De Ferrari e poi il corteo è partito in direzione del Santuario N.S. della Guardia:

passerà per via XX Settembre – via Cadorna – v.le Brigate Partigiane – strada A. Moro – piazzale Camionale – via Cantore -piazza Montano – via Degola – largo Jursé – via Pieragostini – via Perlasca (sosta sotto ponte S. Giorgio) – via Polonio – via N.S. della Guardia.

Arrivo previsto ore 11,00 con inizio cerimonia