L’anticiclone continua a restare stabile sul Mediterrano centro-occidentale allontanando tutte le perturbazioni in arrivo. Prevista dunque una chiusura di settimana all’insegna del tempo stabile e soleggiato su tutta la Liguria. Da martedì però, correnti umide potrebbero farsi strada portando ad un aumento della nuvolosità.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 10 settembre 2023

Giornata caratterizzata da cielo in prevalenza sereno su tutta la Liguria, anche se verso sera non si esclude qualche locale annuvolamento lungo la fascia costiera.

Venti fino al mattino deboli dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a moderati/tesi tra Genova e Savona. A seguire a regime di brezza.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature in diminuzione.

sulla costa: minime 18°C/24°C ; massime 25°/30°C

nell’entroterra: minime 8°C/20°C ; massime 24°C/32°C