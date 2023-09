Liguria – Si sono risolti solo a tarda sera, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia i gravi disagi per le code causate dai rientri post week end che hanno interessato i consueti tratti delle autostrade della Liguria.

Particolarmente complessa la situazione sulla A10 dove si sono registrati sino a 17 km di coda tra Finale Ligure e Savona per il traffico intenso. Code e rallentamenti anche sino all’allacciamento tra la A10 e la A26 Voltri Gravellona Toce.

Problemi anche sulla riviera di Levante con code e rallentamenti tra Chiavari e Nervi in direzione del capoluogo ligure.