Genova – Restano gravi, all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, le condizioni della giovane che ieri è stata ricoverata in codice rosso nel reparto Grandi Ustionati a seguito di un sempre più frequente “incidente domestico”. La giovane stava allestendo un barbecue nel giardino di casa quando, forse per un ritorno di fiamma o per l’uso di acceleranti della combustione, è stata investita da una fiammata che le ha causato gravissime ustiono al torace, alle gambe e alle braccia.

Soccorsa da amici e parenti prima e dal personale del 118 poi, la giovane è stata trasferita d’urgenza nel centro specializzato nelle ustioni gravi dove i medici l’hanno subito curata e medicata.

Le sue condizioni sono molto gravi.

In corso anche le indagini nell’abitazione di Certosa dove è avvenuto l’incidente.