Genova – Ancora un uso improprio, pericoloso e vietato della strada Sopraelevata Aldo Moro da parte di un ciclista che ha impegnato la super strada dalla Foce in direzione Sampierdarena.

La scena non è passata inosservata ai tanti automobilisti di passaggio che hanno immortalato la scena.

Il passaggio in bicicletta sulla strada Sopraelevata non è consentito.

Non è dato sapere, al momento, se il ciclista sia stato fermato e sanzionato dalla polizia locale che ha diverse telecamere puntate sul traffico della zona.

Di certo non potrà ricevere la contravvenzione a casa poiché le biciclette non hanno targa.