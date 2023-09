Genova – Grave incidente, questa mattina, poco prima delle 9, sulla statale Aurelia, nel quartiere di Pra’.

Per cause ancora da accertare un’auto ed una moto si sono scontrate e ad avere la peggio è stato il centauro.

L’uomo, circa 30 anni, è stato sbalzato dalla sella ed è ricaduto rovinosamente a terra riportando diverse ferite e lesioni.

Sul posto è intervenuta la Croce Rossa Ponente e l’automedica Golf5 e l’uomo è stato trasferito in codice rosso – il più grave – in ospedale.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente.