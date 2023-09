Scatterà alle 8 per terminare, salvo modifiche, alle 16 l’allerta Gialla per maltempo e temporali diffusa ieri da Arpal per la Liguria.

Nel corso della giornata di sabato, una vasta perturbazione interesserà infatti l’Europa ed il Mediterraneo occidentale.

Questo potrebbe portare a condizioni di spiccata instabilità anche sulla Liguria, con formazione di strutture temporalesche localmente intense che potrebbero interessare il territorio regionale in maniera disomogenea.

Tuttavia, lo scenario è ancora molto incerto e necessiterà di essere seguito e aggiornato con l’avvicinarsi della perturbazione.

Ecco l’AVVISO METEOROLOGICO emesso:

SABATO 16 SETTEMBRE: Il transito di un impulso perturbato in quota associato a un’avvezione caldo-umida nei medi livelli determina precipitazioni da sparse a diffuse in spostamento da Ponente a Levante con alta probabilità di temporali forti o organizzati, più probabili tra la mattinata e il pomeriggio. Nel pomeriggio rinforzo dei venti da est, nordest lungo la costa di A fino a localmente forti sui capi esposti. Nelle ore centrali mare localmente molto mosso sulla costa di A.

DOMENICA 17 SETTEMBRE: Nelle prime ore della notte residua instabilità con possibili rovesci o temporali d’intensità al più moderata.