Cessata l’allerta per maltempo sulle zone A e D della Liguria.

Prosegue fino alle 10.00 di oggi, domenica 17 settembre su B, C, E per possibili temporali.

Prosegue il transito della perturbazione che interessa la nostra regione dalla giornata di ieri e ancora possibilità di temporali anche di forte intensità.

Ecco l’AVVISO METEOROLOGICO emesso:

DOMENICA 17 SETTEMBRE: Fino al primo mattino permangono condizioni d’instabilità che in presenza di venti convergenti al suolo favoriscono lo sviluppo di rovesci o temporali con bassa probabilità di fenomeni forti su AD, alta su CDE. Sulla parte più occidentale di A dal pomeriggio venti in rinforzo fino a localmente forti da est, nordest e mare localmente molto mosso.

LUNEDI’ 18 SETTEMBRE: L’approssimarsi di un’onda depressionaria convoglia sulla Liguria un flusso umido sudoccidentale e riporta condizioni di spiccata instabilità favorendo precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco, più probabili sul Centro-Levante tra il pomeriggio e la sera. Dal pomeriggio deciso rinforzo della ventilazione da sud, sudovest con venti fino a localmente forti sui rilievi e sulla costa di Centro-Ponente.