Il passaggio di una perturbazione al di là delle Alpi richiama correnti umide di Libeccio che portanto ad una spiccata variabilità sullaLiguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 19 settembre 2023

Al mattino cielo irregolarmente nuvoloso sul centro-levante. Non si esclude qualche isolato rovescio nelle zone interne di Tigullio e Spezzino.

Nel pomeriggio le schiarite si faranno sempre più ampie anche se il cielo risulterà essere ancora, almeno a tratti, parzialmente nuvoloso su gran parte della regione.

Venti freschi da sudovest, in particolare al largo. Sotto costa attesi venti moderati da sud-est, tesi sul settore centrale.

Mare mosso sul centro-ponente, molto mosso sui bacini di levante.

Temperature in calo le minime, in aumento le massime

sulla costa: minime 17°C/21°C ; massime 25°/28°C

nell’entroterra: minime 10°C/16°C ; massime 22°C/26°C