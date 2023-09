Genova – Un forte temporale, con precipitazioni molto abbondanti, sta interessando in questi minuti la zona della ValBisagno.

Pioggia molto forte, vento accompagnate da polemiche sui social per la “mancanza” di allerta meteo prevista invece da stasera alle 22

Nei giorni scorsi le polemiche erano nate per l’assenza – o la scarsa entità – di precipitazioni durante le allerte annunciate a ripetizione.