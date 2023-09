Proseguirà sino alle 14 di oggi il prolungamento per l’Allerta Gialla per maltempo in Liguria diffuso ieri da Arpal.

Alle ore 10 di oggi si concluderà, salvo prolungamenti, su A e D mentre proseguirà sino alle 14 su B, C, E

Nella notte la struttura convettiva ha continuato a interessare il Ponente della regione con precipitazioni di intensità tra forte e molto forte accompagnate da intensa attività elettrica e locali colpi di vento poi la linea temporalesca si è spostata sul centro della regione mantenendo un asse Sudovest/Nordest e insistendo sull’area urbana genovese con precipitazioni di intensità molto forte.

Si sono registrate precipitazioni anche molto intense con cumulate orarie di 57.4 a Genova – Castellaccio, 52.8 a Genova – Fiumara, 48.4 mm a Genova – Bolzaneto e 46.4 mm a Vicomorasso (comune di Sant’Olcese).

Da sottolineare i 25.2 mm che sono caduti a Genova – Castellaccio in 15 minuti e la cumulata massima nelle ultime 24 ore, che al momento è di 148.4 mm a Cipressa.

Alle precipitazioni in atto sta rispondendo il Bisagno con un livello idrometrico in salita attualmente al di sotto della soglia di guardia.

Polcevera e Sturla sono in debole e lenta salita nel tratto terminale.

Visto il carattere temporalesco, sono possibili risposte repentine del reticolo idrografico minore.

Possibili allagamenti in zone depresse e rigurgito delle reti fognarie in area urbana.

Ecco l’AVVISO METEOROLOGICO emesso:

VENERDI’ 22 SETTEMBRE: Il transito del sistema frontale determina piogge diffuse di intensità fino a forte con cumulate fino a elevate.

I fenomeni potranno assumere carattere temporalesco con alta probabilità di temporali forti e/o organizzati.

Tendenza ad attenuazione dei fenomeni nel corso della giornata a partire da Ponente.

Venti forti (50-60 km/h) meridionali, rafficati specie sui capi di A e sui rilievi (possibili raffiche oltre i 100 km/h sui crinali più esposti).

Mare molto mosso per onda formata da Sud/Sud-Ovest, localmente agitato sulle coste esposte di AB.

SABATO 23 SETTEMBRE: L’ingresso di aria fredda in quota legato al transito dell’asse di saccatura determina una residua instabilità con possibili rovesci o temporali sparsi fino a moderati in particolare nelle ore centrali.

Venti localmente forti (40-50 km/h) meridionali su C, in generale rotazione dai quadranti settentrionali con locali rinforzi su AB.

Mare molto mosso per onda di libeccio, in graduale scaduta a partire da Ponente.