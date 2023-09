Proseguirà sino alle 15 di oggi lo stato di Allerta Gialla per maltempo in Liguria a causa di una intensa perturbazione che sta interessando la Liguria e che determinerà tempo perturbato soprattutto sul settore centro-orientale, dove si prevedono precipitazioni abbondanti con cumulate anche elevate nell’entroterra.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 22 settembre 2023

Condizioni di cielo coperto o molto nuvoloso su tutta la Liguria con temporali o rovesci intensi interesseranno che interesseranno fino alla mattinata il settore centrale fino al Tigullio, con cumulate elevate tra alta Val Bisagno, Val Trebbia, Valle Sturla, Val Fontanabuona e piana dell’Entella. Non si escludono locali criticità.

A ponente precipitazioni più intense sull’Imperiese ed occasionalmente su alcuni tratti di costa savonese, fenomeni più blandi nelle aree interne.

Nel pomeriggio spostamento dei fenomeni più intensi tra Tigullio orientale, Spezzino e relativo entroterra, attenuazione del fenomeni sul ponente fino all’Arenzanese – Voltrese.

In serata attenuazione delle precipitazioni anche a levante; permarranno solo rovesci sporadici sull’Appennino centro-orientale.

Venti forti di Ostro-Libeccio specie sul settore centrale, in estensione al levante con possibile mareggiata.

Venti: Forti o molto forti tra sud e sud-ovest.

Mari: Da molto mosso ad agitato con possibili mareggiate sui lidi centro-orientali.

Temperature: In lieve calo sia le minime che le massime

sulla costa: minime 16/19°C ; massime 20°/23°C

nell’entroterra: minime 11°C/16°C ; massime 16°C/18°C