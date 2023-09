Savona – In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2023 organizzate dal Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona propone visite guidate e aperture straordinarie nei luoghi della cultura che sono stati interessati da recenti restauri e allestimenti. Due giornate di confronto e approfondimento per far conoscere il lavoro di tutela e di valorizzazione svolto dalla Soprintendenza sul patrimonio archeologico, storico-artistico e paesaggistico della Riviera di Ponente della Liguria.

Il primo appuntamento è sabato 23 settembre al Promontorio dell’Arma alle ore 11,30, dove parte l’archeopedalata Taggia/Sanremo: una visita guidata in bicicletta lungo la pista ciclopedonale del Ponente ligure, di sito in sito. Archeologi e architetti della Soprintendenza guideranno il visitatore lungo un percorso che fa tappa alla Villa romana di Bussana, Villa Nobel, Pian di Nave (all’esterno di Forte di Santa Tecla), e, infine, si conclude alla Villa romana della Foce.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita. Chi possiede una bici può presentarsi direttamente al Promontorio dell’Arma, lungo la pista ciclabile. L’organizzazione dell’evento è stata realizzata in collaborazione con Comune di Sanremo – Museo Civico di Sanremo, Istituto Internazionale di Studi Liguri – Sezione di Sanremo e con la sponsorizzazione tecnica di Nolo Bici Sanremo.

Sempre sabato 23 settembre ad Albenga dalle ore 15 alle 21 Palazzo Peloso Cepolla apre al pubblico in via straordinaria. Le visite guidate organizzate da architetti e storici dell’arte del Ministero della Cultura offrono l’opportunità di scoprire gli importanti interventi di restauro che la Soprintendenza sta conducendo su questo importante complesso storico. Per l’occasione sarà possibile anche visitare i nuovi allestimenti del Museo Navale Romano.

La partecipazione all’evento è gratuita, con prenotazione obbligatoria. Le visite guidate possono accogliere fino a 20 persone e si svolgono alle ore 15, 16.30, 18 e 19.30. Per prenotare, scrivere entro sabato 23 settembre alle ore 10: sabap-im-sv.comunicazione@cultura.gov.it.

Restando ancora ad Albenga, questa volta al Museo diocesano, domenica 24 settembre alle ore 16.30 protagonista è la monumentala pala d’altare dell’oratorio di San Sebastiano e della Vergine Assunta di Toirano. Lo storico dell’arte e il restauratore della Soprintendenza racconteranno ai visitatori le fasi di studio e il grande progetto di restauro della pala d’altare. È un’importante occasione di confronto e di scoperta per gli esperti del settore e per chi ama i dipinti artistici.

Nel mese di ottobre e fino a Natale sono previste altre aperture straordinarie.

Le informazioni su iniziative ed eventi sono in continuo aggiornamento sul sito della Soprintendenza.

Ingressi e visite sono gratuiti.

Info e prenotazioni